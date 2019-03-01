USD (Alış - Satış) : 5,34 - 5,35 EURO (Alış - Satış) : 6,08 - 6,09

AK Parti ile CHP arasında polemik olan o isim konuştu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme taşıdığı fotoğrafla ilgili Hande Fırat o isme ulaştı.

Güncel / 01 Mart 2019 Cuma 09:43
AK Parti ile CHP arasında polemik olan o isim konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında çöpten bir şeyler toplayan kadının fotoğrafını göstererek propaganda yürütmüştü.

O fotoğrafın aslının bambaşka olduğu ortaya çıkarken, Eskişehir'de çekilen ve siyasette konu olan Aysun Demir'e Gazeteci Hande Fırat ulaştı.



'PARAYA İHTİYACIM YOK'

Aysun Demir, her gün çöpten yiyecek toplayarak sokak hayvanlarını beslediğini söylerken 'Benim paraya ihtiyacım yok, evim kendimin, kirada bir evim ve tarlalarım var' dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA TAZMİNAT DAVASI

Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açtığını söyleyen Demir 'Açtığım tazminat davasını kazanırsam hayvan barınağı yaptıracağım' diye konuştu.

Yazının tamamı için tıklayınız
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Kemal KılıçdaroğluTazminat DavasıHande FıratPropagandaHayvan Barınağı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı