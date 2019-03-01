AK Parti ile CHP arasında polemik olan o isim konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında çöpten bir şeyler toplayan kadının fotoğrafını göstererek propaganda yürütmüştü.



O fotoğrafın aslının bambaşka olduğu ortaya çıkarken, Eskişehir'de çekilen ve siyasette konu olan Aysun Demir'e Gazeteci Hande Fırat ulaştı.







'PARAYA İHTİYACIM YOK'



Aysun Demir, her gün çöpten yiyecek toplayarak sokak hayvanlarını beslediğini söylerken 'Benim paraya ihtiyacım yok, evim kendimin, kirada bir evim ve tarlalarım var' dedi.



KILIÇDAROĞLU'NA TAZMİNAT DAVASI



Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açtığını söyleyen Demir 'Açtığım tazminat davasını kazanırsam hayvan barınağı yaptıracağım' diye konuştu.



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel