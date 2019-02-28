Üniversiteliye sigorta ve emeklilik

Öğrenciler de artık çalışanlar gibi sigortalı olabiliyor. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre mevzuatımız sigortalılığı genel anlamda fiilen çalışma ve prim ödeme şartlarına bağlamış durumda. Ancak bunun yanında çalışmadan sigortalılık ve emeklilik imkânları da bulunuyor. Çalışmadan sigortalılık öğrenciler için de geçerli oluyor. En önemli şart ise 18 yaşını tamamlamış olmak. Bunun yanında sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak, emekli olmamak şartları da aranıyor. Bu arada ay içinde 30 günden az çalışan gençler de isteğe bağlı adı verilen bu sigortadan faydalanabiliyor.



ÖĞRENCİLİĞE ENGEL DEĞİL



18 yaşını doldurmak şartıyla lise ya da üniversitede okuyan gençler de bu imkândan yararlanarak iş hayatına başlamadan sigortalılık hakkı kazanabiliyorlar. Böylece emeklilik tarihlerini öne çekme imkânına da kavuşuyorlar. İsteğe bağlı sigortada çalışma zorunluluğu olmadığı için öğrenciliğe de engel teşkil etmiyor.



ÖDEME MİKTARI SİZE BAĞLI



Sigortalılığınız başladıktan sonra aylık olarak prim yatırmanız isteniyor. Bu prim miktarını ise kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Tabi burada bir alt ve üst sınır bulunuyor. Alt sınır geçerli asgari ücret oluyor. Bu yıl için alt sınır 2.558,40 TL olarak belirleniyor. Üst sınır ise bunun 7.5 katı kadar oluyor. Yani 19.188 lirayı geçemiyor. Bu iki rakam arasında bir rakam belirleyip bunun yüzde 32'sini prim olarak ödüyorsunuz. Bu yıl için ödenecek prim miktarı 818 lira 68 kuruş ile 6.140 lira 16 kuruş arasında değişiyor. Rakam yükseldikçe alacağınız emekli maaşı da o oranda artış gösteriyor. Primlerinizi ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar yatırma imkânınız bulunuyor.



SAĞLIK HİZMETİ ÜCRETSİZ



İsteğe bağlı sigortanız başladığında Genel Sağlık Sigortası primleriniz de ödendiğinden çalışanlar gibi sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyorsunuz. Yatırdığınız primlerin yüzde 20'si emeklilik yüzde 12'si ise sağlık primleri oluyor.