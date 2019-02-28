Türkiye'nin Antarktika'daki ilk meteoroloji istasyonu kuruldu

'Rüzgara ve soğuğa direndik'
MGM Mühendisi Mehmet Yıkılmaz, AA muhabirine, İstanbul Teknik Üniversitesi
Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleştirilen Ulusal Antarktika
Bilim Seferi'ne kurum olarak ilk kez katıldıklarını söyledi.
İstasyonun kurulumu için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Yıkılmaz, 'Rüzgara ve soğuğa direndik. Bu istasyonda sıcaklık, nem, basınç, kar yağışı
gibi parametreler ölçülecek.' dedi.
Yıkılmaz, şiddetli rüzgar
nedeniyle malzemeleri taşımakta zorluk yaşadıklarını belirterek, yaklaşık 450 kilogram ağırlığındaki malzemeleri ilk olarak helikopterle Horseshoe Adası kıyısına ulaştırdıklarını, daha sonra buradan istasyonun kurulacağı tepeye taşıdıklarını anlattı.
Uzun vadede kıtada ozon ölçümüne yönelik bir cihazın da kurulabileceğini vurgulayan Yıkılmaz, önceliklerinin meteorolojik veriler olduğunu bildirdi.
İki yıl veri sağlayacak
Söz konusu istasyondan iki yıl boyunca rüzgar hızı, rüzgar yönü, sıcaklık, nem, yağış, basınç, kar kalınlığı
, global güneş radyasyonu ve güneşlenme süresi gibi meteorolojik veriler elde edilecek.
Bu istasyondan alınacak veriler uydu modem haberleşmesi aracılığıyla merkez sunucuya aktarılarak veri tabanına kaydedilecek.
Tüm gözlem verileri, araştırma çalışmalarında kullanılmak üzere MGM tarafından ilgili birimlerle paylaşılacak.
Bakan Varank ilk verileri inceledi
Bu arada, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank
da meteoroloji
istasyonu kurulum çalışmalarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ederek, bilgi aldı. Varank, istasyondan gelen ilk verileri de inceledi.
*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.