Trump - Kim zirvesinde anlaşma yok

ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki zirvesinin ikinci gününde görüşmeler başladı.



Sofitel Metropole otelde yerel saatle bir araya gelen ikili yaklaşık 45 dakika yüz yüze toplantı yaptı. İki lider basın mensuplarının sorularını cevapladı. Ancak iki liderin bugün imzalanması beklenen ön beyannameyi imzalamayacağı öğrenildi. Trump ise Kuzey Kore rejimi ile nükleer bir anlaşmaya varmak için acelesinin olmadığının altını çizerek, “Önemli olan doğru bir anlaşma yapmak” dedi.







Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, açıklama yapmaktan kaçındı.



Kim ilk kez batılı gazetecinin sorusunu cevapladı



Kim, basına yaptığı ilk açıklamada, 'Mükemmel bir sonuç elde etmek için elimden geleni yapacağım' sözünü verdi. Kim bir basın toplantısında ilk kez Batılı bir gazetecinin sorusuna cevap verdi. Kim, Washington Post muhabiri David Nakamura'nın, “Trump'la anlaşmaya varabilmek konusunda kararlı mısınız” sorusuna, “Bunu söylemek için çok erken. Karamsar olduğumu söyleyemem” diye cevap verdi. Başka bir Amerikalı gazetecinin sorusunu cevaplayan Kim'in, “Nükleer silahsızlanmaya hazır olmasam burada bulunmazdım” demesi üzerine, Trump şaşırarak, “İyi cevap, vay canına. Bu, senden duyduğum en iyi cevap olabilir” dedi.



Kaynak : İHA

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