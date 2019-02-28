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Trump-Kim zirvesinde anlaşma sağlanamadı

ABD yönetimi, Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

Dünya / 28 Şubat 2019 Perşembe 09:44
Trump-Kim zirvesinde anlaşma sağlanamadı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen ikinci zirvede anlaşma sağlanamadığı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını ancak iki ülke arasındaki görüşmelerin gelecekte devam edeceğini belirtti.

Trump ve Kim'in, Kore Yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması konusunda görüştüğünü belirterek, 'Şimdilik bir anlaşma sağlanamadı ancak ülkelerin temsilcileri gelecekte buluşmak için sabırsızlanıyor.' dedi.

Sanders, iki lider arasındaki görüşmeyi 'çok iyi ve yapıcı' olarak nitelendirdi.

Trump ve Kim'in, görüşmelerin yapıldığı otelden planlanandan önce ayrıldığı ve iki lider arasında düşünülen ortak imza töreninin rafa kaldırıldığı kaydedildi.

VietnamKuzey KoreTrump


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