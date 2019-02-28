USD (Alış - Satış) : 5,32 - 5,33 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

Trabzon'da Yunanistan vize ofisi açılacak

Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosu Georgina Soultanapoulou, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı (TTSO) ziyaret ederek Başkan M. Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Yaşam / 28 Şubat 2019 Perşembe 17:14
Trabzon'da Yunanistan vize ofisi açılacak

Başkonsolos Georgina Soultanapoulou, Trabzon’da 15 Mart’tan itibaren konsolosluk vize ofisinin hizmete başlayacağını belirterek, “Türk vatandaşları vize için artık İstanbul’a gelmek zorunda kalmayacak. Amacımız ikili ticari ilişkileri geliştirmek, iş forumları yoluyla iki ülke işadamlarını buluşturmak” dedi.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ise, Yunanistan’ın Xanthi ve Drama Ticaret ve Sanayi Odaları ile yıllardır Çay Yolu adı verilen ve diğer Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin de yer aldığı ortak proje yürüttüklerini vurgulayarak, “İşadamlarını bir araya getirip hem karşılıklı yatırım imkanları, hem de işbirliği yaparak AB ülkelerinde ortak yatırımlara girmeleri sağlanabilir” ifadelerini kullandı.

Hacısalihoğlu, Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosu Georgina Soultanapoulou’ya ziyaretinin anısına bir plaket takdim etti. Başkonsolos Soultanapoulou, TTSO Özel İpekyolu Müzesi’ni de gezerek tarihi eserler hakkında bilgi aldı ve müze şeref defterini imzaladı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

İpekyolu


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı