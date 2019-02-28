Gümüşhane yaylalarında terörle mücadele devam ediyor

Kürtün ilçesine bağlı Arpaköy Mahallesi ile Süme Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kayadibi, Kavaklı ve Ağıcıklı, Sınantı yaylalarında kış operasyonları kapsamında boşaltılan yayla evleri kontrol edildi, bölge tarandı.



Kış aylarında boşaltılan yayla evlerinde emniyet, asayiş ve bölücü terör örgütü mensuplarının bölgede tespiti amacıyla operasyonel faaliyetlerin aralıksız devam ettiği kaydedildi.















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