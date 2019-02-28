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Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Batı Sumatra eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.

Dünya / 28 Şubat 2019 Perşembe 09:02
Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Batı Sumatra eyaletinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 11 kişi yaralandı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Pasaman bölgesinin 38 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

BMKG açıklamasında, depremin, Güney Solok, Padang, Painan ve Mukomuko gibi çeşitli bölgelerde de hissedildiği belirtildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Güney Solok'ta 11 kişinin yaralandığını belirtti.

Bölgede 101 binanın zarar gördüğünü ifade eden Nugroho, afetzedeler için yardım çalışmalarına başlandığını söyledi.

'Pasifik Ateş Çemberi' olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki yer sarsıntısı ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak : AA

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