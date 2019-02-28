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Eğitime kar engeli

Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Elazığ'da, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ve Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Eğitim / 28 Şubat 2019 Perşembe 09:00
Eğitime kar engeli

Elazığ'da ve Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar, tipi ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi.

Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Gece başlayan kar yağışının ardından beyaza bürünen kentte ekipler, bazı bölgelerde oluşan buzlanmaya karşı tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

Karlıova'da 40 köy yolu ulaşıma kapalı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de bir hafta aranın ardından akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kar ve tipi nedeniyle ilçe genelindeki okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

İlçede 40 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı köy yollarının açılması, biriken karların temizlenmesi için Özel İdare ve belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.

AĞRI'NIN ELEŞKİRT İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının etkili olduğu Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi ve bağlı köylerde okullar bir gün tatil edildi. DHA'nın haberine göre; Eleşkirt Kaymakamlığı, ilçe merkezi ve köylerdeki okulların bugün tatil edildiğini, kamudaki engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını açıkladı.
Kaynak : AA

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