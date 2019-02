Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'de niye yapmadın?

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum İstasyon Meydanı'nda halka hitap etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



ErzErzurum bir zamanlar bizim olan tüm topraklarda şehitlerinin kanı olan Erzurum... Türküleriyle gönül tellerimizi titreten Erzurum... Bir aylık bir aranın ardından kar ve tipi altında sizi gönülden selamlıyorum Erzurum.



Her fırsatta Dadaşlarla buluşmak bizi memnun ediyor. Can sağlığı oldukça memleketi, vatanı için her şeyi göze alacak Erzurum'un yiğitlerini selamlıyorum.



Milli mücadelemizin ateşi Erzurum'da yakılmıştı. Erzurum Kongresi'nin 100. Yıl dönümüme hazırlanıyoruz. “Vatan bir bütündür, bölünemez, manda ve himaye yani vesayet kabul edilemez” sözünü bir asır önce Erzurum'dan söylemiştik.



ÇOK SEVİYORLARSA KUZEK IRAK'A GİTSİNLER



Ama birileri ne diyor? Bölücü örgütün himayesinde olanlar ne diyor?



Bu can bu tende oldukça onlara izin vermeyeceğiz. Bu ülkeyi bölemeyecekler. Kürdistan Kuzey Irak'ta. Çok seviyorlarsa oraya gitsinler, benim ülkemde Güneydoğu var.



CHP, HDP, sözde İyi Parti ve ne yazık ki Saadet Partisi, dördü bir araya gelmişler. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Bizim ittifakımızın adı Cumhur İttifakı, 15 Temmuz'da başladı.



BİZ FERHAT'IZ SİZ DE ŞİRİN



Biz sadece her fırsatta Erzurum'a gelmekle kalmadık, yatırımlarla ve hizmetlerle Erzurum'a layık olmaya çalıştık. Bugüne kadar Erzurum'a 24 katrilyon lira yatırım yaptık. Atatürk Üniversitesi bünyesinde Açıköğretim Fakültesi'ni kurduk, Erzurum Teknik Üniversitesi'ni şehre kazandırdık. 13 bin 776 kapasiteli yurt binaları açtık.



Erzurum Yakutiye'ye Millet Bahçesi yapıyoruz. Millet bahçesinin içine millet kıraathanesi de kuracağız. Erzurum'a bin 200 yataklı şehir hastanesi yapıyoruz. Ovit Tüneli ile Erzurum'u Karadeniz'e bağladık, oralardan geçilemiyordu, biz Ferhat'ız, siz de Şirin.



Yollar kısalıyor. Palandöken lojistik merkezini kazandırdık. Demiryollarını yeniledik. Erzurum'un kent içi trafiğini tramvayla rahatlatmak için çalışmalara başladık. Erzurum Havalimanı'nı genişlettik. 2004 yılında Erzurum'u doğalgazın rahatlığıyla buluşturduk. 2019 yılında İspir ve Köprüköy'e doğalgaz arzı yapacağız. Erzurum'a 11 baraj ve 5 gölet daha inşa ediyoruz.