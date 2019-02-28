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CHP'ye Ankara'da şok

Gazeteci Batuhan Yaşar, Mansur Yavaş'ın adaylığından memnun olmayan Ankara'daki CHP'li seçmende büyük bir kırılma olduğunu yazdı.

Siyaset / 28 Şubat 2019 Perşembe 09:36
CHP'ye Ankara'da şok

Gazeteci Batuhan Yaşar'ın CHP Ankara örgütü tarafından kabul görmeyen Mansur Yavaş'ın büyük bir şok yaşayacağını yazdı.

İKİ ANA SAV

Ankara'daki CHP'lilerin iki sav öne sürerek, Yavaş'a oy vermeyeceğini yazan Yaşar 'CHP seçmeni de örgütü de küsmüş durumda.. “Oy vermem” diyenler iki ana savla karşımıza çıkıyor: Kendilerini Atatürkçü, laik ve sosyal demokrat olarak tanımlıyorlar.. -“CHP'nin ‘C'sini bile anmıyor.. Hatta “cüzzamlı” muamelesi yapıyor”.. -“Milliyetçi gibi görünüp HDP'den gizli gizli oy istemesi de rahatsız edici'..' diye yazdı.

ULUSALCILARDA KIRILMA

Ulusalcı kanatta DSP'nin adayına kaymalar olduğunu beliten Yaşar 'Özellikle CHP'nin ‘ulusalcıları' arasında ciddi kırılmalar yaşanıyor. “Bugünleri de mi görecektik?” cümlesi revaçta.
“HDP” ajandanın tam da orta yerinde ama gizli bölmede duruyor! DSP'den aday olan eski Çankaya Belediye Başkanı Haydar Yılmaz patlama yapabilir. Anketler ortaya çıkınca'adayların oy oranlarını hep birlikte göreceğiz. CHP'nin ana omurgası Ankara'da DSP'ye kayıyor. Bir o kadar da “Sandığa gitmeyeceğim” diyen var.' ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Mansur YavaşSosyal DemokratBatuhan YaşarBelediye Başkanı


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