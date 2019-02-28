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Canlı yayında mide bulandıran telefon!

Canlı yayına bağlanan kadın, kocasının yaptıklarını anlattıkça stüdyo buz kesti.

Televizyon / 28 Şubat 2019 Perşembe 11:49
Canlı yayında mide bulandıran telefon!
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Nur Viral'in Beyaz Tv'de sunduğu Hayatta Her Şey Var programına katılan bir izleyicinin anlattıkları tepki çekti.

Kocasının başka kadınla kaçtığını canlı yayında itiraf eden kadın, kocasının o kadını evine de getirdiğini söyledi.

'ÇOCUĞUMUN VE BENİM YANIMDA BİRLİKTE OLDULAR'

Kocasının iğrençliklerini sıralayan kadın 'O benimle evde konuştu 'senin üzerine eş getireceğim' dedi. Hiç kimse bilmeyecek dedi. Akrabalar, anne,babada bilmeyecek dedi. Bu bayanı bir kaç defa aldı getirdi. Benimle ve çocuğumuzun gözünün önünde beraber oldular. Ben her şeye göz yumdum.' dedi.

İzleyici daha farklı şeyler anlatmaya devam ederken yayında sesi kesildi.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

İtirafBeyaz TvNur ViralHayatta Her Şey Var


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