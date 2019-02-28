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Bu yılın ilk mantarları toplanmaya başladı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde yeni yıl ilk istiridye mantarı hasadı yapılıyor.

Ekonomi / 28 Şubat 2019 Perşembe 13:50
Bu yılın ilk mantarları toplanmaya başladı

Kabadüz ilçesinde 1 yıl önce istiridye mantarı üretimine başlayan Serdar Esmer, bu yılın ilk istiridye mantarlarını toplamaya başladı.

İlçenin Karakiraz Mahallesi'nde evinin bodrum katında üretim yapan Esmer, mantarların geçen yıllara göre bu yıl daha verimli olduğunu söyledi.

İmkanları çerçevesinde tesisi modern bir hale getirmek istediğini dile getiren Esmer, 'Mantarın satışıyla ilgili her hangi bir sorun yok. Geçen yıl başladığım istiridye mantar işinde bu yıl daha iyi olmaya başladım. Geçen süre içinde mantarın üretimiyle ilgili ciddi yol aldım. İnşallah bu yılda mantarlarımız bol ve bereketli olur' dedi.

Kaynak : İHA

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