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BM'den İsrail'e şok

BM'deki soruşturmada İsrail'in Gazze'de 189 Filistinliyi öldürmesi savaş suçu sayılabilir" denildi.

Dünya / 28 Şubat 2019 Perşembe 12:16
BM'den İsrail'e şok

Birleşmiş Milletler yetkilileri geçen yıl boyunca Gazze sınırında yaşanan ve 189 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan şiddet olaylarında İsrail askerlerinin 'savaş suçu işlemiş olabileceğini' açıkladı.

BM raporunda, 'İsrail güvenlik güçleri, tehdit oluşturmayan ya da çatışmalara katılmayan barışçıl Filistinli göstericileri vurarak öldürdü ve sakat bıraktı' ifadeleri yer aldı.

Gazze sınırında gerçekleştirilen protestolarda İsrail askerleri barışçıl göstericilere sayısız kez gerçek mermilerle ateş açmıştı.

Olaylarda 189 Filistinli hayatını kaybederken 6 binden fazla kişi yaralanmıştı.

BM yetkilileri ölümlerde sorumluluğu bulunan İsrailli komutan ve keskin nişancıların isimlerinin Uluslararası Ceza Mahkemesine sevk edileceğini aktardı.

Birleşmiş MilletlerİsrailGüvenlik GüçleriUluslararasıGazze


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