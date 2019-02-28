25 kişinin öldüğü facia kamerada

Ramses bölgesinde istasyona yaklaşan yolcu treninin yakıt deposunun patlaması sonucu yaşanan olayda 25 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.



Görüntülerde bazı yolcuların alevler içinde kaldığı görülüyor. İnsanlar büyük panik içinde sağa sola kaçışırken, adeta can pazarı yaşanıyor.



Görüntülerde bazı yolcuların alevler içinde kaldığı görülüyor. İnsanlar büyük panik içinde sağa sola kaçışırken, adeta can pazarı yaşanıyor.

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