YSK'den Burhanettin Kocamaz'a ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Burhanettin Kocamaz'ın İçel Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamayacağına ilişkin İçel İl Seçim Kurulu kararına, Demokrat Partinin yaptığı itirazı reddetti.



İYİ Partinin İçel Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak duyurulan ancak başvurusu geç yapıldığı için adaylığı kabul edilmeyen Burhanettin Kocamaz, Demokrat Partiden İçel Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Ancak İçel İl Seçim Kurulu, Kocamaz'ın Demokrat Partiden adaylığını kabul etmedi.



Demokrat Partinin, İl Seçim Kurulunun bu kararına yaptığı itiraz, YSK'nin gündemine geldi.



YSK, Kocamaz'ın adaylığını kabul etmeyen İçel İl Seçim Kurulunun kararını yerinde bularak, Demokrat Partinin itirazını reddetti.



İçel Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, başvurusunun geç teslim edildiği gerekçesiyle İYİ Partiden aday olamamış, daha sonra Demokrat Partiden adaylık başvurusu yapılmıştı. Kocamaz'ın adaylığına ilişkin İl Seçim Kuruluna itirazda bulunulmuş, yapılan itirazlar İl Seçim Kurulunca kabul edilip, YSK'ye gönderilmişti. Kaynak : AA

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