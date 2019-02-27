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Yargıtay Başkanı Cirit: Affa karşıyım

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, kurumsal bir görüş olmamakla birlikte affa karşı olduğunu söyledi. Yargıtay Başkanı Cirit, "Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50'lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur." diye konuştu.

Güncel / 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:23
Yargıtay Başkanı Cirit: Affa karşıyım

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 2018 yılı faaliyetleri, yargı reformu kapsamındaki çalışmalar ve 2019 yılı hedeflerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Kurumsal bir görüş olmamakla birlikte ben affa karşıyım." dedi.

Cirit, şöyle konuştu:

"Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50'lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur."

Yargıtay Başkanıİsmail Rüştü Cirit


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