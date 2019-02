Ankara'nın Altındağ ilçesinde üç dönem belediye başkanlığı yapan AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde seçildiği takdirde ilçede gerçekleştireceği projeleri Milliyet'e anlattı. Tiryaki, Yenimahalle'de yeşil alanlar, toplum merkezi, mahalle bahçeleri, spor, eğitim ve kültür yatırımları, engelsiz ve akıllı kent uygulamaları ile farklı kategoride sayısız yatırım gerçekleştireceğini açıkladı.



- Seçimlere kısa bir süre kaldı. Üçüncü döneminiz bitiyor, dördüncü döneme dair beklentiniz nedir?



Her dönem oylarımı artırarak seçilen bir belediye başkanıyım. Altındağ Ankara'nın merkezinde bir yer. Kültür varlıklarıyla dolu ve korunması gereken bir bölge. Burada 2008'den sonra başladık restorasyona. Tamamen bir çöküntü alanıydı. Yeni bir şehir, yeni bir cazibe alanı yarattık biz. Dünyada bu tür yerler korunurken, maalesef Türkiye'de terk ediliyor. Ama şehirlerin en kıymetli yerleri aslında eski yerlerdir. Dünyada ‘Old City' denilen yerlerdir. Burası da maalesef Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi terk edilmiş. Metruk ve tehlikeli yerlerdi. 2004'te göreve başladım. Belediyenin mali yapısını düzelttikten sonra restorasyona başladık. Bugün Türkiye'de büyükşehirler de dahil en büyük çapta restorasyon yapan belediyeyiz. Buralarda insanların oturması için konutlar yapıyoruz. Sadece restorasyon da değil, Altındağ Belediyesi bugün hiç borcu olmayan bir belediyedir.



‘Her kesimden oy alabiliyoruz'



- Yenimahalle adaylığınızla ilgili düşünceleriniz neler?



Bizim gibi üç dönemini tamamlayıp da tekrar aday olan kimse yok Ankara'da. Bir de biz toplumun her kesiminden çok rahat oy alabiliyoruz. Kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucakladığınızda sonucu böyle oluyor. İnsan ayrımı yapmamak benim yaşam felsefemdir. İnsanları mezheplerine, meşreplerine, giyim tarzlarına, memleketlerine, partilerine göre ayırmam. Onun için de Altındağ'da her memleketten, partiden olan insanlar gönül rahatlığıyla bize oy verdiler. Biz de her seçimde oyumuzu artırdık, yüksek oy oranlarıyla seçildik. Şimdi Yenimahalle gibi Altındağ'dan daha büyük biryere, partimiz bizi aday gösterdi. Yenimahalle'de şu an CHP'li bir belediye yönetimi var. Biz vatandaşın tercihine, oyuna saygı duyarız. Ama ismimiz açıklandığı günden itibaren sokaklarda geziyoruz.



‘Kaynaklarını disipline edeceğiz'



- Kazanırsanız neler yapmayı düşünüyorsunuz?



Ben insanların, partilerin, rakiplerin aleyhinde konuşmam. Altındağ'da yaptıklarımızı referans gösteririm. Ama şunu söyleyeyim Yenimahalle'nin çok eksiği var. Önümüzdeki günlerde Yenimahalle'yle ilgili projelerimizi açıklayacağız. Belediyeler Türkiye'de iyi yönetilmiyor. Harcadıkları bütçenin önemli kısmını vatandaşa geri döndürmüyorlar. Bu nedenle biz Yenimahalle'nin kaynaklarını Yenimahalle halkı için harcayacağımızın vaadini veriyoruz. Yenimahalle'nin çok ciddi ihtiyaçları var. Kültür düzeyi yüksek insanlar var. Oradaki insanları birbirleriyle kaynaştıracak projelere ihtiyaç var. Yeni bir kent oluşturmak lazım. Şu anda şehirler ranta kurban ediliyor. Büyük inşaat yoğunlukları veriliyor. Altındağ Belediyesi'nin yapmadığı şeyler bunlar. Bizim belediye olarak bir rant oluşturup, o ranttan gelir elde etmek gibi düşüncemiz olmadı bugüne kadar. Belediye kendi kaynaklarıyla iyi yönetildiği için ayakta duruyor. Bütün yatırımlarını kendi kaynaklarıyla yapıyor. Yenimahalle'de de önce belediyenin kaynaklarını disipline edeceğiz, sonra çalışan 24 saat hizmet veren bir yönetimi en kısa sürede oluşturacağız. Son dönemde yeni başkan bizi işten atacak algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Hangi partiden olurlarsa olsunlar, biz çalışanlara bir şey yapmayız. Çalışan insanların tedirgin olmalarına gerek yok. Ama başarısı Türkiye çapında tescillenmiş bir Altındağ Belediyesi var. Bu referansla biz Yenimahalle'ye gidiyoruz. Bizim yaptığımız projeler, ilçe belediyelerinin yapabileceği işler değil. Büyükşehirlerin de 15-20 senede yapabilecekleri işler.



- Siz Altındağ'da bu başarıyı nasıl elde ettiniz?



Sadece bunları başarmadım. Ben kültür ve sanata önem veren bir belediye başkanıyım. Çocukları 20 yaşına kadar kültürle, sanatla, müzikle, sporla iç içe büyütmek lazım. Bu Türkiye'deki en büyük problemdir. Şehirlerde bunlar ihmal edildiği için şu anda sokaklar güvenli değil, insanlar cinayet işliyor, aile içinde kavgalar oluyor, çocuklar illegal örgütlerin kucağına düşüyor, devletiyle problem yaşıyor. Biz kültür, sanata Altındağ'da da önem veriyorduk. 10'dan fazla müze açtık. Türkiye'de bizim ölçeğimizdeki belediyelerden bir tane müze açan yok. 50 tane kültür merkezi yaptım. Konser salonları, tiyatro salonları, spor alanları yaptık. Yenimahalle'de konuşacak salon yok. Türkiye'deki kentlerin yüzde 80'inde yoktur bizdeki salonlar.



- Yenimahalle'nin sosyal hayatında ne gibi değişiklikler olacak?



Ben korumalarla gezen bir adam değilim. 15 senedir burada yalnız gezerim. Belediye başkanı halkın içinde olmalıdır. Korumalarla gezen adamdan belediye başkanı olmaz. Mesai kavramımız da yok. Belediyeler 24 saat çalışan kurumlardır. İnsanın doğumundan, ölümüne kadar her aşamada belediye vardır. Önümüzdeki süreçte kamu hizmetlerini daha çok belediyeler yapacak. Türkiye'de belediyeler buna hazır olmadığı için bazı görevler belediyelere devredilmedi. Önümüzdeki süreçte bunlar da devredilecek. Ben bir siyasetçiyim. Ama kendimi daha çok bir kamu yöneticisi gibi görürüm. Halka gönlümü ve evimin kapılarını açıyorum. Yoksa belediye başkanlığı yapmayacaksınız.



‘Ranta kurban etmedik'



Altındağ, sosyal belediyeciliğe çok ihtiyacı olan bir yerdi. Göreve ilk geldiğimde düzgün bir tane yol yoktu. Şu anda yılda 15 bin konut yapılıyor buraya. Ve Ankara'nın hiçbir yerinde olmayan devasa yeşil alanlar yaptık. 60 bin kadının devam ettiği kadın kültür merkezleri yaptık. Çocuklar, engelliler, yaşlılar için sosyal alanlar yaptık. Her mahalleye okul yaptık. Şehri ranta kurban etmedik, akılla yönettik. Bir ilçe belediyesi sıfırdan, bir çöküntü alanından yeni bir kent yarattı. Neden gidiyoruz Yenimahalle'ye? Çünkü hem hizmete ihtiyacı var hem de benim seçimi alacağıma dair insanların kanaatleri var.



- Yenimahalle'deki sorunları çözebileceğinizi düşünüyor musunuz?



Altındağ'ı çözdük. Yenimahalle daha büyük. Daha eğitimli insanların oturduğu bir yer. Seçimi kazanırsak üç ay içinde oradaki belediye yöneticilik algısını değiştiririm. Bir şehir ancak kimliği olursa diğerlerinden ayrışır, markalaşır. Yenimahalle'ye köklerinde var olan fakat bugün kaybettiği kent kimliğini yeniden kazandıracağız.



‘Üretim kültürü canlanacak'



- Doğaya verdiğiniz önem biliniyor. Peki Yenimahalle de yeşille buluşacak mı?



Yenimahalle'de önceliğimiz 1 milyon 400 bin metrekare büyüklüğünde doğal yaşamın hakim olduğu ‘Yenimahalle Kent Çiftliği' inşa etmek olacak. 12 farklı mahalleye mahalle bahçesi yapmayı planlanıyoruz. Doğal tarım ve hayvancılığın yapılacağı, doğal ürünlere ulaşabileceğiniz Kent Çiftliği, bostanları, seraları, festival alanı, tarım müzesi, hobi bahçeleri, doğal kafeler, yerel ürün pazarları, binicilik tesisi ile kent içi doğal üretim alanı olarak planlandı. Vatandaşlarımızın üretim kültürünü tekrar canlandırmalarını hedefliyoruz. Öte yandan, sokak hayvanlarımız için de Kent Çiftliği bir yuva olacak. Hayvan hastanesinden barınağına kadar inşa edeceğimiz Kent Çiftliği'nde, sokak hayvanlarının aşılarından gıdalarına kadar her türlü ihtiyacını karşılayacağız.



Türkiye'de ilk



- Dezavantajlı gruplara destek verecek projeleriniz var mı?



‘Yenimahalle Toplum Merkezi' Türkiye'de bir ilk olacak. 240 dönüm bir alan üzerinde, yaşlı yaşam evi, kadın dayanışma, engelliler ve bağımlılıkla mücadele merkezleri gibi dezavantajlı gruplara destek verecek bir merkez kuracağız. Bu merkezleri vatandaşlarımızın topluma yeniden kazandırılması, istihdam edilmesi, eğitilmesi ve psiko-sosyal destek sağlanması amacıyla tasarladık.



Engelsiz kent



- Engelsiz bir kent inşa edeceğiz dediniz. Bu projenizin engelli vatandaşlar için ne gibi artıları olacak?



Engelsiz ve Akıllı Kent Uygulamaları, erişebilir mekanlar, yaş, cinsiyet ve yetilerin farklılığına karşın tüm bireylerin kentten eşit oranda faydalandıkları mekanları yaratacağız. Kentsel mekanlar engelli ya da engelsiz tüm bireyler için herhangi bir sınırlandırma ya da kısıtlama yaratmadan fonksiyonel olarak tasarlandık. Engelsiz ulaşım kapsamında, yeni inşa edilecek belediyeye ait tüm yeşil alan ve tesislerde engelli ulaşılabilirliği ön planda tutacağız.



Sanat ve spor bir arada



- 7'den 70'e her kesimin eğlenebileceği alanlar yapacağınızı söylediniz. Biraz bahseder misiniz?



Uluslararası ve ulusal sanat sempozyumlarının düzenleneceği, dünyadan ve Türkiye'den seçkin sanatçıların davet edileceği, içerisinde açıkhava konser alanı, sergi alanı, dinlenme, oturma ve yürüyüş alanları ve sergi salonunun bulunduğu Sanat Parkı yapacağız. Aynı zamanda engelli bireylerimiz için 4 adet Engelsiz Park ve Spor Tesisi hayata geçireceğiz. 4 adet Evcil Hayvan Dostu Parklar kazandıracağız. Bu parklar çocukların rahatça oynayabileceği, vatandaşlarımızın sporla buluşacağı alanlar olacak.



Kaynak : Milliyet