Tuzla'daki koku soruşturmasında gözaltı

Tuzla'da çevreye yayılan kaynağı henüz belirlenemeyen kokuya ilişkin soruşturmada, bir kişi gözaltına alındı.



İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere ilçe genelinde yayılan ağır kokuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alındı.



Şüphelinin kullandığı vidanjörden örnek alınarak, araç Orhanlı Polis Merkezi önüne çekildi.



Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Olay



Tuzla İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşların ihbarı üzerine, AFAD, AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince bölgede inceleme yapılmış ve kokunun kaynağının belirlenmesi için numune alınmıştı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise kokuya ilişkin dün, 'çevreyi kasten kirletmek' suçundan soruşturma başlatmıştı. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.