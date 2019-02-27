Tuzla’da etkili olan kokuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında atık su nakliyatı yapan vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alınmıştı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan C.A., “çevreyi kasten kirletmek” suçundan adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkemedeki ifade işlemlerinin ardından ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



(Gamze Erdemir /İHA) Kaynak : İHA

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