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Tuzla'daki koku soruşturmasında flaş gelişme

Tuzla’daki kokuya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan vidanjör sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3. Sayfa / 27 Şubat 2019 Çarşamba 18:10
Tuzla'daki koku soruşturmasında flaş gelişme

Tuzla’da etkili olan kokuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında atık su nakliyatı yapan vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alınmıştı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan C.A., “çevreyi kasten kirletmek” suçundan adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkemedeki ifade işlemlerinin ardından ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Gamze Erdemir /İHA) Kaynak : İHA

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Adli KontrolErdemir


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