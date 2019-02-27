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Paris'te Hocalı Katliamı etkinliğine çirkin saldırı

Fransa’da dün akşam gerçekleştirilen Hocalı Katliamı kurbanlarını anma töreni bir grup Ermeni tarafından basıldı.

Dünya / 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:56
Paris'te Hocalı Katliamı etkinliğine çirkin saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te Hocalı Katliamı kurbanları anma programına bir grup Ermeni tarafından baskın düzenlendi.

Katliam kurbanları için düzenlenen anma etkinliğine saldıran grup etkinliği engellemeye çalıştı. Ermeni grup Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev ile Azerbaycan'ın UNESCO Nezdindeki Daimi Temsilci Büyükelçi Anar Kerimov, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Türkiye'nin UNESCO Nezdindeki Daimi Büyükelçi Altay Cengizer ve Paris'teki çeşitli ülkelerin büyükelçileri ile diplomatların da hazır bulunduğu programda 'Türkler defolun' sloganı attı.
Kaynak : İHA

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