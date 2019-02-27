Mısır'da tren istasyonunda yangın: Ölü ve yaralılar var

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan tren istasyonunda yangın çıktı. Kentin en büyük istasyonunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.



Yetkililer yangın nedeniyle 22 kişinin yaralandığını açıkladı. Ölü sayısının artması bekleniyor.



Basına yansıyan bilgilere göre yakıt tankında meydana gelen bir patlama sonrası yangın başladı.



Al Ahram gazetesi ise tren kazası nedeniyle yakıt tankının patladığını ve yangına neden olduğunu belirtti.



Olay yerinden gelen ilk görüntülerde istasyonun etrafını yoğun bir siyah duman kaplamış durumda.



Kaynak : AA

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