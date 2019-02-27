Hindistan'da savaş uçağı düştü: 2'si pilot 3 ölü

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı, Cammu Keşmir bölgesinde düştü.



Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait üç savaş uçağının da Hindistan hava sahasına girdiği ve Hint uçaklarının önleme yaptığı bildirildi.



Pakistan ordusu Hindistan'a ait savaş uçaklarının yeniden kendi hava sahalarına girdiğini ve bu nedenle savaş uçaklarının vurulduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada vurulan iki uçaktan birinin düştüğü aktarıldı.



Hint basını düşen uçaktaki iki pilotun da öldüğünü belirtti. Ayrıca uçağın yaşam alanına düştüğü ve bu nedenle de bir sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.



GERİLİM TIRMANIYOR



Hindistan ve Pakistan arasında tansiyon şubat ayında yükseldi. Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir'de düzenlenen saldırıda 40'tan fazla Hint askeri hayatını kaybetti.



Hindistan saldırganların Pakistan tarafından geldiğini belirtip saldırıdan İslamabad'ı sorumlu tuttu. Pakistanlı yetkililer saldırıyı kınayıp ortak araştırma çağrısında bulunsa da bu talep Yeni Delhi'de karşılık bulmadı.



Son olarak dün Hindistan'a ait üç savaş uçağının Pakistan hava sahasına girdiği duyurulmuştu. Pakistan'dan yapılan açıklamaya göre Pakistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları önleme kalkışı yaptı.



Hindistan ise yaptığı açıklamada Ceyş-i Muhammed örgütüne ait eğitim kampının hedef alındığını ve 200'den fazla militanın öldürüldüğünü ifade etti.





