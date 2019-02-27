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Gördüğü vaşağı 'Pisipisi' diye çağırdı

Sivas’ta ormanda vaşak ile karşılaşan kişi vahşi ve yırtıcı tür olan hayvanı “pisipisi” diye yanına çağırdı.

Yaşam / 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:16
Gördüğü vaşağı 'Pisipisi' diye çağırdı
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Nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilmesine rağmen Sivas'ta son güllerde sıklıkla gözlenen vaşaklar yine kendini gösterdi. Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Tekke deresi mevkisinde ortaya çıkan vaşak, Emre Yağız tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yağız'ın vaşağı vahşi ve yırtıcı bir tür olmasına rağmen, “pisipisi” diyerek çağırması dikkat çekti. Bir süre çağrıya kulak veren vaşak daha sonra ormanın içerisine doğru ilerleyerek gözden kayboldu. Kaynak : İHA

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