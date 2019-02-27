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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Cumhur İttifakı ile 'zillet ittifakı' diye tanımladığı ittifak arasındaki farkı ortaya koyan bir görsel paylaşarak, 'Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır' ifadelerini kullandı.

Siyaset / 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır.' değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Cumhur İttifakı ile 'zillet ittifakı' şeklinde tanımladığı ittifakın kıyaslandığı bir görsel paylaştı. Görselde, Erdoğan'ın, 'Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır.' sözlerine yer verildi.

Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda kurulduğu ve milletin emrinde, hak ve hakikatin savunucusu, zalimlerin karşısında, mazlumların yanında olduğu vurgulanan görselde bu ittifak için, 'Pazara kadar değil mezara kadardır. Sadece milletin hizmetine taliptir.' ifadelerine yer verildi.

Görselin 'zillet ittifakı' başlıklı kısmında ise, bu ittifakın gizli pazarlıkların, siyaset mühendisliklerinin, çıkar hesaplarının ürünü olduğu savunularak şu ifadeler kullanıldı:

'Kandil'in ve Pensilvanya'nın güdümündedir. Yalan, iftira, hakaret, inkar dillerinden düşmez. Mazluma hoyrat, zalime müşfiktir. Kirli ilişkiler bitene, çıkarlar çatışıncaya kadardır. Amacı terör örgütlerinin uzantılarını belediye meclislerine ve bürokrasisine taşımaktır.' Kaynak : AA

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