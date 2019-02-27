Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın damadı Kushner ile görüşüyor

Ankara Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli isimleri ağırlıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner başkentte temaslarda bulunacak.



Kushner, ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.



Kushner'e, Trump'ın Uluslararası Müzakereler Konusundaki Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve İran Özel Temsilcisi Brian Hook da eşlik ediyor.



Bir süredir Ortadoğu turunda olan ABD heyeti Türkiye öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'ı ziyaret etti. Heyet, İsrail-Filistin arasında başlatmak istediği yeni barış planı için destek arayışında.



Heyetin, Türk yetkililerle gerçekleştireceği görüşmelerde, Ortadoğu'daki gelişmeler ve barış sürecinde atılması gereken adımların ele alınması bekleniyor.



Kushner, Birleşik Arap Emirlikleri'nde verdiği bir röportajda, 'ABD'nin planının 90'lardaki Oslo Anlaşması da dahil, geçmişte sarfedilen gayretlerin üzerine inşa edileceğini' söylemişti.



ABD'nin planının, güvenlik, sınır, mülteci, Kudüs'ün statüsü gibi başlıkları kapsadığı belirtiliyor. Planın ayrıntılarının nisanda açıklanması bekleniyor..

