Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'nda konuştu.



Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:



Tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemini en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzuluyoruz.



Vergi sisteminiz ne kadar adaletli ve verimli olursa ülkenin yapısı, sistemi, temel altyapısı o kadar güçlü olur.



Yeni bir vergi sistemi için başladığımız çalışmaları bir adım daha ileri bir faza taşıyoruz.





Vergi politikasında her zaman gözettiğimiz hassas dengeyi korumaya devam edeceğiz.



Elimizdeki mali alanı doğru bir şekilde ekonomik aktiviteyi ve verimli yatırımları desteklemek üzere yönetmek zorundayız.



ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI



16 senede kayıtlı ekonomiye geçiş noktasında çok önemli adımlar atıldı.



Gelir dağılımını daha adil hale getirme, vergiye uyumu kolaylaştırma ve kolay vergi sistemi oluşturma önceliklerimiz arasında.



Nisan ayında herşey çok daha güzel olduğunda burada başka orada başka konuşanlar yüzümüze nasıl bakacaklar. O diyenler trenin artık çok arka vagonunda kalacaklar.



Türkiye ekonomisinin ihtiyacı olan vergi reformunu hedefe koymuş bir yönetim var.



ŞUBATTA ETKİYİ GÖRECEĞİZ



Şubatta enflasyonda olumlu adımların etkisini göreceğiz.



Yeni istisna, muafiyet ve indirim getirmeyeceğiz. Ekonomimizin rekabet gücünü daha da geliştireceğiz.



26 milyon adet posta bir ülkeden geliyor. 0-2 kilo arası mektup olarak görülüyor. İncecik zarflardan neler çıkıyor neler. Gelen ürünlerde vergi yok.



Dijital vergilendirmeye bu yıl güçlü refleks vereceğiz.



KDV İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR OLACAK



KDV iadelerinin hızlı ve doğru yapılabilmesi için birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Devreden KDV sorunu olmaması için çalışmalar olacak.



