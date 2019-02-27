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Acıbadem'de çöpte ceset parçaları bulundu

Kadıköy'de çöp konteynerinde bir kadına ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulunması üzerine, polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.

3. Sayfa / 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:55
Acıbadem'de çöpte ceset parçaları bulundu
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Kadıköy'de bir çöp konteynerinde ceset parçaları bulundu.

Alınan bilgiye göre, Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta, kağıt toplayan bir kişinin çöpte ceset parçaları olduğu ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Sokağı trafiğe kapatan polis ekipleri, konteynerde bir kadına ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları buldu.

Çağrılan olay yeri inceleme ekipleri, çöp konteynerinde ve çevresinde inceleme başlattı. Kaynak : AA

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