USD (Alış - Satış) : 5,32 - 5,33 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim biraraya geldi

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de biraraya geldi.

Dünya / 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:50
ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim biraraya geldi

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya geldi.

Akşam yemeğinde bir araya gelen iki liderin görüşmesi samimi bir atmosferde başladı.

Singapur'da geçen yıl haziran ayında düzenlenen ilk zirvenin ardından ikinci zirve için bir araya gelen iki lider, akşam yemeği öncesi el sıkışarak ve gülümseyerek basına poz verdi.

Kuzey Kore lideri Kim, burada yaptığı konuşmada, 'Geçen 261 günlük süre gerçekten çok büyük çabalara sahne oldu ve aynı şekilde sabırla da bu zaman zarfı içinde çaba gösterildi.' dedi.

Kim, söz konusu görüşmeye ilişkin, 'Başarılı bir görüşme olmasını umuyoruz.' ifadesini kullandı.



ABD Başkanı Trump da Vietnam'da Kim ile olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Burada beraber olmak büyük bir şeref. Gerçekten Vietnam bizim için kırmızı halıyı serdi.' ifadesini kullandı.

İlk zirvenin çok başarılı geçtiği değerlendirmesinde bulunan Trump, 'Umarız bu zirve ikili başarı konusunda tek olacak hem de belki de (ilk zirveye göre) daha da başarılı olacak.' diye konuştu.

Trump, ilişkiler konusunda atılan adım ve gelişmelerin başarılı olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

'Birçok kez söylediğim gibi ülkenizin inanılmaz bir ekonomik potansiyeli var. Sınırsız ekonomik potansiyeli var. Muhteşem bir geleceğiniz olduğunu ve büyük bir lider olduğunuzu düşünüyorum. Bunun gerçekleşmesini izlemek ve size bunun için yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz.'

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmiş ve kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.

Trump son açıklamalarında Kim ile çok başarılı bir zirveye imza atacaklarına inandığını, bununla beraber Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması konusunda acele etmeyeceklerini dile getirmişti.

VietnamKuzey KoreTrump


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı