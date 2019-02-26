Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının Trakya'da 2 ila 4 derece artacağı, Güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 11



İstanbul: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusu yağmurlu 8



İzmir: Parçalı bulutlu 13



Adana: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 15



Bursa: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu 10



Antalya: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 15



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 8



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 8



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı 0



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8 Kaynak : İHA

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