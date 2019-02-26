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Şişli'de çöp yığınları oluştu

Şişli Belediyesinde maaşlarını alamayan işçilerin iş bırakması nedeniyle caddelerde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu Esnaf Yusuf Akyüz: '1990'lı yılları bize hatırlattılar. Sağ olsunlar'

Yaşam / 26 Şubat 2019 Salı 12:51
Şişli'de çöp yığınları oluştu
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Şişli Belediyesinde çalışan ve maaşlarını alamayan işçilerin iş bırakması nedeniyle caddelerde ve sokaklarda çöp yığınları birikti.

Şişli Belediyesinde çalışan işçiler, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı.

Eylem nedeniyle işçilerin çöpleri toplamaması üzerine ilçenin cadde ve sokaklarında çöp yığınları oluştu.

İlçe esnafı ve vatandaşlar, oluşan görüntü kirliliğine ve kötü kokuya tepki gösterdi.

Esnaf Yusuf Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöplerin yaklaşık üç gündür toplanmadığını, belediyenin de bu konuyla ilgilenmediğini söyledi.



- '1990'lı yılları bize hatırlattılar'

Çöplerin toplanmasını isteyen Akyüz, 'Burası kokuyor. CHP'nin yeri olduğu için maalesef hiçbiri gelip bakmıyor. 1990'lı yılları bize hatırlattılar. Sağ olsunlar.' dedi.

Esnaf Ferhat Oruç ise çöplerin üç gündür toplanmadığını, iş yerine gelen müşterilerin hem görüntü kirliliğinden hem de kötü kokudan dolayı rahatsız olduğunu belirtti.

İş yerinin önünde çöp yığını olmasından dolayı rahatsızlık duyduğunu kaydeden Oruç, belediyenin çöpleri toplamasını istedi. Kaynak : AA

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