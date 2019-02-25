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Lise öğrencisine kemerle öldüresiye dayak

İzmir’in Konak ilçesinde bir lise öğrencisi, 4 öğrenci tarafından kemerle öldüresiye dövüldü.

3. Sayfa / 25 Şubat 2019 Pazartesi 18:45
Lise öğrencisine kemerle öldüresiye dayak
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Edinilen bilgiye göre olay, Alsancak semti Meksika Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, kız meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 4 lise öğrencisi, yine bir lise öğrencisini sokakta sıkıştırdı. İki kişi bir anda öğrenciye saldırırken, ne olduğunu anlamayan talihsiz genç kemerle ve tekmelerle darp edildi. Öldüresiye dövülen çocuğu gören mahalle esnafı ve diğer öğrenciler araya girerek darp edilen genci kurtardı. Burnu kırıldığı öğrenilen öğrenci, Alsancak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acımasızca dayak yiyen gencin o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





 
Kaynak : İHA
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