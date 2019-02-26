Erdoğan'dan Burhanettin Kocamaz yorumu

NTV-Star TV ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti'den aday olamayınca Demokrat Parti'den adaylık başvurusu yapan Burhanettin Kocamaz'la ilgili değerlendirmede bulundu.



"KARAR YSK'NINDIR"



Erdoğan, "Nihai karar, YSK'nındır. YSK, hangi kararı verirse o nihai hükümdür, onunla da iş bitmiş olur" dedi.



BAŞVURU SÜRESİNİ KAÇIRINCA İYİ PARTİ'DEN ADAY OLAMAMIŞTI



Başvuru süresini kaçırdıkları için İYİ Parti'den Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne aday olamayan Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'den aday olmuş, ancak bu kez de İl Seçim Kurulu başvuruyu reddetmişti