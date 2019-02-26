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Daha iyi bir araç içi deneyimi için wi-fi 6 teknolojisi

Qualcomm, otomotiv endüstrisine Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısının gelecek dönemini başlatacak olan yeni Wi-Fi 6 çipi QCA6696’yı otomotiv endüstrisine tanıttı.

Teknoloji / 26 Şubat 2019 Salı 14:43
Daha iyi bir araç içi deneyimi için wi-fi 6 teknolojisi

Kablosuz telekomünikasyon ürün ve hizmetlerini tasarlayan ve pazarlayan Qualcomm, Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde yenilikleri açıklamaya devam ediyor.

Qualcomm 4G ve 5G platformlarını tamamlayan QCA6696 Qualcomm’un en gelişmiş Wi-Fi çözümü olarak gün yüzüne çıkarıldı. Hızlı, güvenli ve etkili Wi-Fi bağlantısı vadeden çip tüketicilerin yoğun ve sıkışık ortamlarda daha sağlam ve düşük gecikme beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, QCA6696, araçta uçtan uca daha etkin bir bağlantı sağlamak için Dual Wi-Fi 6 çoklu giriş ve çıkış (MIMO) erişim noktalarına sahip. Çoklu görüntüleyicilerde HD-Video görüntülenmesine olanak veriyor, uyumlu olan cihazlardan ekran yansıtma ve kablosuz back-up kameralar, aynı zamanda Bluetooth 5.1 desteği ve Qualcomm AptX Audio desteğini de içeriyor.

Qualcomm Ürün Yönetimi Departmanı Kıdemli Başkan Yardımcısı Nakul Duggal konuyla ilgili olarak “Qualcomm’un Wi-Fi konusunda oldukça başarılı bir geçmişi var, uzmanlığımızı QCA6696 gibi çözümler üretmek, araç içi tecrübeleri iyileştirmek ve gelişmiş bağlantı desteği sağlamak için kullanıyoruz. Wi-Fi 6, bağlantı teknolojisinin gelişiminde ayrı düşünülemeyecek bir parça. QCA6696 otomotiv endüstrisindeki liderliğimizi ve sektörün ihtiyaçlarını karşılamak konusunda alternatifsiz bir pozisyona sahip olduğumuzu kanıtlar nitelikte” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA

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