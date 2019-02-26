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CHP'li adayın adaylığı düşürüldü

CHP’nin Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan’ın adaylığı İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü.

Siyaset / 26 Şubat 2019 Salı 13:34
CHP'li adayın adaylığı düşürüldü

31 Mart Yerel Seçimleri'ne yaklaşık bir ay süre kala siyasi partiler seçim çalışmalarına sürdürürken, Bodrum siyasetinde şok bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz Cumartesi günü İlçe Seçim Kuruluna yapılan itirazlar, İl Seçim Kurulu tarafından değerlendirildi.

CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan hakkında daha önce verilmiş mahkumiyet kararları nedeniyle aday olamayacağına dair İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunulmuş, İlçe Seçim Kurulu Saruhan'ın aday olmasına sakınca olmadığına dair karar vermişti.



HAKKINDA VERİLMİŞ MAHKUMİYET KARARI VAR

İl Seçim Kuruluna taşınan bu kararı değerlendiren kurul, Mustafa Saruhan'ın hakkında daha önce verilmiş ve kesinleşmiş mahkumiyet kararları nedeniyle isminin YSK'ya bildirildiği tarihte adaylık başvurusu yapamayacağı gerekçesiyle başkan adaylığını düşürdüğü öğrenildi.

CHP İl ve Bodrum İlçe Örgütünde büyük şoka neden olan karar sonrası Mustafa Saruhan'ın Muğla'ya giderek karara itiraz etmesi bekleniyor. Kaynak : İHA

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Siyasi PartilerMustafa Saruhanİlçe Seçim Kurulu


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