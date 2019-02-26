Benzin fiyatında indirim

Benzin fiyatında bu gece yarısından itibaren 11 kuruş indirim bekleniyor. Benzin fiyatı geçen 1 haftada 44 kuruş artmıştı.



Benzin fiyatlarındaki düşüşte son dönemde 67 dolara yaklaşan brent petrol fiyatının yeniden 65 dolar altına inmesi ve uluslararası piyasalardaki ürün fiyatlarında yaşanan düşüş etkili oldu.



ABD Başkanı Donald Trump dün Twitter üzerinden paylaştığı mesajında 'Petrol fiyatı çok yüksek, OPEC biraz ağırdan almalı' ifadelerini kullanmıştı.



Benzinin ton fiyatı uluslararası piyasalarda 593 dolardan 572 dolara inerken motorin cephesinde ise henüz yeterli miktarda gerileme olmadı.



Geçen gece gelen zamla İstanbul'da 6.50 - 6.55 lira arasında olan kurşunsuz benzinin litre fiyatı yeniden 6.40 - 6.45 aralığına inecek.



Türkiye'de, akaryakıt fiyatı hesaplanırken, üç temel veriye bakılıyor. Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatı (motorin ve benzinin) ve dolar kuru. Bunlardaki artış, pompaya zam olarak yansıyor. Tersi durumda fiyatlar düşüyor.

