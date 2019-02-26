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Belçika polisinden Türk gençlerine şiddet

Belçika’nın Lokeren kentinde polis, Türk gençleri darp etti. Geçlerden biri defalarca polis köpeği tarafından ısırıldı.

Dünya / 26 Şubat 2019 Salı 15:09
Belçika polisinden Türk gençlerine şiddet

Belçika'nın Lokeren kentinde Kraliyet Teknik Atheneum Okulu çıkışında öğrenciler arasında kavga çıkacağı ihbarını alan polis okul önüne giderek kimlik kontrolü yapmaya başladı.

Kontrol sırasında polis, 17 yaşındaki Türk asıllı iki genci kimlik taşımadığı için tersten kelepçelemek istedi. Kelepçe takılmasına tepki gösteren gençlerden biri, direnip polise yumruk atınca, yere yatırıldı. Diğer genç ise kelepçe takan polisi yumruklamaya başladı.

Polislerden birinin, polis köpeğini gencin üzerine salmasıyla birlikte gençlerden birinde ciddi yaralar meydana geldi.

AŞIRI SAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNU BASTI

Aşırı sağcı Voorpost örgütü mensupları, Belediye Meclis Toplantısı başlamadan önce, belediye binası girişinde “Çok kültürlülük saçmalıktır” ve “Şimdi göçü durdurun” gibi çeşitli sloganlar attı. Belediye Meclisi toplantısının başlamasıyla Voorpost örgütü mensupları, toplantının yapıldığı salona gelerek sloganlar atmaya devam etti. Meclis üyelerinden birinin, protestoculardan birisinin elindeki kağıdı yutmasıyla tansiyon yükseldi. Polis, protestocuları salondan çıkardı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN SÜKUNET ÇAĞRISI

Kavgadan sonra 2 öğrenci darp ve 2 polis ise çalışmaz raporu aldı. Kavgada 2 çocuk ve 1 yetişkin tutuklanırken, mahkemeye çıkarılan 3 genç şartlı tahliye edildi.

Lokeren Belediye Başkanı Filip Anthuenis, polis şefi ve okul yönetimi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Anthuenis, sükunet çağrısında bulunurken, polise karşı şiddetin hoş görülemeyeceğini de vurguladı. Anthuenis, 'Bir kontrol sırasında, polisle normal bir şekilde işbirliği yapan herkes normal şekilde muamele görür. Ancak buradaki durum tam olarak böyle değildi. Oysaki polis memurları, davranmaları gerektiği gibi davrandı' ifadelerini kullandı.

Kaynak : İHA

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