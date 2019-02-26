USD (Alış - Satış) : 5,32 - 5,33 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

BDDK duyurdu! Taksit süreleri artırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, tablet hariç bilgisayar ve taşımacılıkla ilgili alanlarda harcamaların kredi kartına taksit sayısının 6 aydan 12 aya çıkarıldığını duyurdu.

Ekonomi / 26 Şubat 2019 Salı 11:04
BDDK duyurdu! Taksit süreleri artırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu( BDDK),bugün Resmi Gazete'de yayımlanan banka kartları ve kredi kartları hakkındaki kararla ilgili açıklamada bulundu.

BDDK tarafından, kredi kartlarındaki taksitlendirme süreleri bilgisayar alımları ve taşımacılık harcamalarında 6 aydan 12 aya, yurt içindeki seyahat, sağlık ve sosyal hizmetler harcamalarında ise taksit süresi üst limiti 9 aydan 12 aya yükseltildi.

BDDK'dan yapılan açıklamada, kurulun 25/2/2019 tarihli ve 8261 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin değiştirildiği belirtildi.

Buna göre; "tablet alımları hariç bilgisayar alımlarında ve taşımacılık ile ilgili harcamalarda 6 aydan 12 aya, seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda 9 aydan 12 aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise 9 aydan 12 aya çıkarılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal Hizmetler


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı