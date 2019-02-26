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Bakan Pakdemirli: Tanzimde nohut ve mercimeğin satışına bugün başlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, AA Editör Masası'nda, tanzim satışlarda nohut ve mercimeğin bugün, pirincin ise haftaya satışına başlanacağını bildirdi.

Ekonomi / 26 Şubat 2019 Salı 09:51
Bakan Pakdemirli: Tanzimde nohut ve mercimeğin satışına bugün başlanacak

Tanzim satışlarına değinen Bakan Pakdemirli, 'Nohut 5,5 lira, mercimek 4,5 liradan bugün satılmaya başlanacak. Pirinci de haftaya kilosu 6 liradan satmış olacağız.' dedi.

Bakan Pakdemirli, 'Kooperatif ekosistemimiz biraz dağınık, değer üretmiyorlar. En geç yılın ikinci yarısından itibaren buraya da neşter atacağız.' ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, Hal Yasası'nın Meclis'in açılmasıyla hızlı şekilde yasalaşacağını düşündüğünü belirtti.
Kaynak : AA

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