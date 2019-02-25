Yaani'ye E-Posta ve navigasyon geliyor

Dijital operatör Turkcell tarafından hayata geçirilen Türkiye'nin arama motoru Yaani ile Türkiye yepyeni bir yerli e-posta hizmetine kavuşuyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre günde 3 milyondan fazla aramanın gerçekleştirildiği Yaani, şimdi de kullanıcılarını e-posta ve en son teknolojilerle donatılmış navigasyon uygulamalarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Müşterilerinin 1440 dakikasının her anında onların yanında olma stratejisi ile dijital servisler sunan Turkcell, Türkiye'de geliştirilen Yaani E-posta ve Yaani Navigasyon servisleri sayesinde çok önemli bir ihtiyaca daha cevap verecek.



“Amacımız müşterilerimize en iyi deneyimi sunabilmek



Dijital Operatör vizyonu ve 1440 stratejisi ile kullanıcılarının her anına değer katmak için çalıştıklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Bu amaç doğrultusunda hayata geçirdiğimiz dijital ürün ve servislerimiz sadece Türkiye'de değil dünyada da çok büyük ilgi görüyor. Biz müşterilerimiz için gerçekten fark yaratan, yepyeni özellikleri ile rakipleri arasından sıyrılan, üstün bir kullanıcı deneyimi vaat eden servisler geliştiriyoruz. Yaani ile de bunu yaptık. Müşterilerimizin de teveccühü ile bir yıl gibi kısa sürede 8 milyon indirme sayısına ulaştık. Şimdi Türkiye'nin arama motoruna e-posta ve navigasyon özelliklerini ekliyoruz. Burada da fark yaratacağımıza eminim” dedi.



Trafik yoğunluğu entegrasyonu ile sürücülere zaman kazandıracak



Yaani'ye yeni eklenecek olan e-posta ve navigasyon servislerinin verileri Turkcell veri merkezlerinde saklanacak. Müşteri deneyimini ön planda tutarak kolay kullanım sunacak olan Yaani E-posta servisi Turkcell servisleri ile bütünleşik çalışacak. Bireysel kullanıma ek olarak, Kurumlar için de hizmet sağlayacağız. Ayrıca, kullanıcılar dilerlerse Hızlı Giriş teknolojisi ile giriş yapabilecekler. En güncel harita verileriyle donatılmış son teknolojilerin kullanıldığı Yaani Navigasyon servisi ise kullanıcılarına en doğru ve güncel adresi gösterecek, trafik yoğunluğu entegrasyonu ile sürücülere zaman kazandıracak. Hem mobil uygulama hem de web'ten ulaşılabilen Yaani, iOS ve Android marketlerden indirilebiliyor. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.