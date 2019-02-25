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Türkiye Antarktika'da geçici bilim üssünü kurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bilim insanlarının 3’üncü bilim seferini Antartika’ya düzenlediğini belirterek, Antartika’da geçici bir üs kurulduğu müjdesini verdi.

Teknoloji / 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:23
Türkiye Antarktika'da geçici bilim üssünü kurdu
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Bolu'ya geldi. Vali Ahmet Ümit tarafından karşılanan Varank, İzzet Baysal Caddesi üzerinde kurulan seçim standını ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, Antartika'da bilim üssü projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bizim Antartika'ya bilim üssü kurma projemiz var. Bu da sayın Cumhurbaşkanımızı vizyonel siyaset anlayışıyla ortaya konmuş bir proje. Bilim insanlarımız 3'üncü bilim seferlerini şu anda Antartika'ya düzenliyorlar. Bizim Antartik anlaşmalar sisteminde söz sahibi olup, orada kalıcı bir üs kurmamız için bu bilim seferlerinin yapılması ve orada bir geçici üst kurma faaliyetini gerçekleştirmesi gerekiyordu. Arkadaşlarımız resimleri yolladılar. Antartika'da geçici bir üssümüzü kurduk. Çok gururlandıran bir tablo var. Bayrağımızı oralarda dalgalandırmak bizim için gurur verici. Ayrıca oldukça meşakkatli bir süreç. O bilim insanlarımıza da buradan teşekkürlerimizi yolluyoruz. Nasıl eziyet çektiklerini, nasıl fırtınaya tutulduklarını bana dün telefonda da anlattılar. Ülkemize hayırlı olsun. İnşallah biz vizyonumuzu Türkiye'de oluşturduğumuz vizyonu Bilim, Sanayi Teknoloji bağlamında, o özelde oluşturduğumuz vizyonla dünyada söz sahibi ülkeler arasına girmek istiyoruz. Bunu da inşallah başaracağız” dedi.

Kaynak : İHA

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