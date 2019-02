Oscar ödülleri sahiplerini buldu

91'inci Akademi Ödülleri'nde (Oscar) 'En İyi Film' ödülünü 'Green Book' adlı yapım kazandı.



Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 91. Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Theater'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.



Dünyaca ünlü Queens grubunun performansıyla başlayan tören, 30 yıldır ilk kez bu yıl resmi bir sunucusu olmadan yapıldı.



Meksika ve ABD ortak yapımı olan 10 dalda Oscar'a aday gösterilen 'Roma' filmi 'Yabancı Dilde En İyi Film' ve 'En İyi Sinematografi' ödüllerinin sahibi oldu.







Ayrıca filmin yönetmeni Alfanso Cuaron da 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazandı.



'Bohemian Rhapsody' filmi 91. Akademi Ödülleri'nde en çok ödül alan yapım oldu. Bohemian Rhapsody, 'En İyi Erkek Oyuncu', 'En İyi Kurgu', 'En İyi Ses Kurgusu' ve 'En İyi Ses Miksajı' dallarında ödülleri kazandı.







Marvel serisinin filmlerinden olan Black Panther ise 'En İyi Özgün Müzik', 'En İyi Kostüm Tasarımı' ve 'En İyi Yapım Tasarımı' dallarında aldığı Oscarlar ile gecenin en çok ödül kazanan yapımlarından oldu.



91. Akademi Ödülleri'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünün sahibi 'Green Book' filmindeki rolü ile Mahershala Ali olurken, 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü 'If Beale Street Could Talk' adlı yapımdaki rolüyle Regine King aldı.







'En İyi Film' ödülünü alan Green Book adlı yapım ise 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ve 'En İyi Özgün Senaryo' ödüllerini de kucakladı.



2017'de 'Moonlight' filmindeki performansıyla 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü alarak oyunculuk dalında Oscar'a layık görülen ilk Müslüman olan Mahershala Ali, bu yıl da 'Green Book' filmindeki rolü ile aynı dalda ikinci Oscar'ını almış oldu.







Gecenin en önemli ödüllerinden 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü 'Bohemian Rhapsody' filmindeki performansıyla Rami Malek, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü ise 'The Favourite' filmindeki rolüyle Olivia Colman aldı.







Animasyonda ödül alan ilk siyahi yönetmen



'En İyi Animasyon' ödülüne layık görülen 'Spider-Man: Into the Spider-Verse' filminin yönetmeni Peter Ramsey, bu dalda ödül alan ilk siyahi yönetmen oldu.



Gecede, 'A Star Is Born' filminde rol alan Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın filmin 'Shallow' adlı şarkısını sahnede birlikte seslendirmesi ise izleyicilerden büyük beğeni topladı.







Şarkıcı Lady Gaga da Shallow ile 'En İyi Özgün Şarkı' ödülünü kazanarak, ilk Oscar ödülünü almış oldu.







Ödüle layık görülenler



En İyi Film: Green Book



En İyi Yönetmen: Alfanso Cuaron (Roma)



En İyi Erkek Oyuncu: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)



En İyi Kadın Oyuncu: Olivia Colman (The Favourite)



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali (Green Book)



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Regine King (If Beale Street Could Talk)



En İyi Özgün Senaryo: Nick Vallelonga, Brian Currie ve Peter Farrelly (Green Book)



En İyi Uyarlama Senaryo: Spike Lee, Charlie Wachtel, David Rabinowitz ve Kevin Willmott (BlacKkKlansman)



En İyi Özgün Müzik: Ludwig Goransson (Black Panther)



En İyi Özgün Şarkı: Shallow (A Star Is Born)



En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Vice



En İyi Kostüm Tasarımı: Black Panther



Yabancı Dilde En İyi Film: Roma



En İyi Görsel Efekt: First Man



En İyi Kurgu: Bohemian Rhapsody



En İyi Ses Kurgusu: Bohemian Rhapsody



En İyi Ses Miksajı: Bohemian Rhapsody



En İyi Belgesel: Free Solo



En İyi Kısa Belgesel: Period. End Of Sentence



En İyi Animasyon Filmi: Spider-Man: Into the Spider-Verse



En İyi Kısa Animasyon: Bao



En İyi Kısa Film: Skin



En İyi Yapım Tasarımı : Black Panther



En İyi Sinematografi: Roma





Kaynak : AA

