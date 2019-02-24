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Hain tuzak böyle imha edildi

Şırnak Akçay 6’ncı Komando Tugay Komutanlığı birlikleri tarafından Gabar bölgesinde başlatılan “Şehit Piyade Er Ismail Orcan” operasyonunda teröristler tarafından tuzaklanmış 1 kilogram plastik patlayıcı ve metallerle güçlendirilmiş piknik tüpü, imha edildi.

3. Sayfa / 24 Şubat 2019 Pazar 20:34
Hain tuzak böyle imha edildi
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Edinilen bilgiye göre, Şırnak Akçay 6’ncı Komando Tugay Komutanlığı tarafından Gabar bölgesinde başlatılan “Şehit Piyade Er Ismail Orcan” operasyonunda Raşin Pınarı mevkiinde teröristler tarafından tuzaklanmış 1 kilogram plastik patlayıcı ve metallerle güçlendirilmiş piknik tüpü bulundu.

Şırnak Akçay 6’ncı Komando Tugay Komutanlığın mayın el yapımı patlayıcı tespiti ve imha (MATİ) timlerince olay yerinde imha edildi. Kaynak : İHA

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PiyadeKomandoPlastik PatlayıcıGabarTeröristler


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