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Cumhurbaşkanı Erdoğan: IMF ile işimiz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bizim IMF'ye borcumuz yok, orayla da işimiz yok." dedi.

Siyaset / 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: IMF ile işimiz yok

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, 'Şu anda bizim IMF'ye borcumuz yok, orayla da işimiz yok.' dedi.

"Bu kader birliği değil"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bazı yola beraber çıktığımız arkadaşlarımıza makam mevki verirken her şey iyi güzeldi ama öyle anlar geldi ki 'Sen dinlen, buraya bir başkasını koyalım' dediğimizde bir de bakıyorsunuz ki bizim trenden inip başka bir trene biniyorlar. Bu, kader birliği değildir, bu dava birliği değildir. Bugün bize ihanet edenler yarın da gittikleri yere ihanet edeceklerdir."

Ak PartiCumhurbaşkanıTürkiyeRecep Tayyip Erdoğan


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