Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askeri eğitim birliklerinin ilki Yozgat'ta olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslendi.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



"Son 17 yılda Yozgat'a 12 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 2 bin 323 adet yeni derslik inşa ettik. Bozok Üniversitesi'ni Yozgat'a biz kazandırdık. Yozgıtlı çiftçimize 1,6 katrilyon lira tarımsal destek verdik. Yozgat Havalimanı'nı 2022 yılında hizmete sunmayı planlıyoruz.



Bu dönemin ilk müjdesini veriyorum. Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilkinin yeri Yozgat olacak. Adımını hemen atıyoruz.



"YENİDEN KAYYUM ATARIZ"



Kandil emrediyor, CHP bunları yerine getiriyor. Kürdistan'da HDP'ye vereceğiz, batıda da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz diyor. Türkiye'de Kürdistan diye bölge ne zaman çıktı? 31 Mart'ta cevabı en güzel şekilde alacaksınız. Ülkemizi bölmeye çalışanlara yüz vermeyiz. Açtıkları çukurları onları gömdük mü? Kayyum atanan yerleri geri alacağız diyorlar. Benim vatandaşım bunları geri almana fırsat veriyorsa, devletin imkanlarını Kandil'e gönderecek olursanız yine kayyumlarımızı atarız. Ve sizlerle yola devam etmeyiz.



Zillet ittifakına destek verenlere karşı tavrımız açık. Millet oyu CHP'ye verecek, ama sonuçta burada PKK'nın, FETO'nun borusu ötecek. Milletimizin böyle bir felakete izin vermeyeceğine inanıyorum. Zillet ittifakı başından sonuna kadar bir ucu Kandil'de bir ucu Pensilvanya'da olan bir yapı olarak inşa edilmiştir. "