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Aksaray’da sucuk fabrikasında yangın

Aksaray OSB'de et ürünleri üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüYANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ.

3. Sayfa / 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:09
Aksaray’da sucuk fabrikasında yangın
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Aksaray'da et ürünleri üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 6 kişiden 4'üne olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray Valisi Ali Mantı, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ve Aksaray OSB Müdürü Ayhan Ermiş, olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Kaynak : AA

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MilletvekiliJandarmaEt Ürünleri


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