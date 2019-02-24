Yolcu uçağında şok! Kaçırmak istediler, uçak kuşatıldı...

Dubai'den Bangladeş'e doğru giden uçağın havalimanına indiği ve tüm yolcuların dışarı çıktığı bildiriliyor. Polis ve askerler ise, uçağı kuşatmış durumda.