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Trump'tan zirve tweeti! Çin devreye girdi...

ABD Başkanı, Güney Kore lideri Kim'le buluşması için Çin'in fazlasıyla yardım ettiğini ve Pekin yönetiminin son istediği şeyin nükleer silaha sahip bir kapı komşusu olduğunu duyurdu.

Dünya / 24 Şubat 2019 Pazar 16:39
Trump'tan zirve tweeti! Çin devreye girdi...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Vietnam'da bir araya gelmeye hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump, peş peşe paylaştığı Twitter mesajlarıyla Çin'in rolünü açıkladı.

Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in zirve için fazlasıyla yardımcı olduğunu belirterek "Çin'in isteyeceği son şey, büyük ölçekli nükleer silaha sahip bir komşusu" dedi.


Çin ve Rusya'nın uyguladığı sınır yaptırımlarının hayli etkili olduğunu vurgulayan ABD lideri, "Başkan Kim'le harika ilişkiler!" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, Vietnam'daki ikinci zirveden beklentisinin nükleer silahsızlanma olduğunu da aktardı.

Geçen yıl Haziran ayında Singapur'da tarihi bir zirveye imza atan Kim ve Trump, 27 Şubat'ta Vietnam'ın Hanoi kentinde buluşacak. Kuzey Kore lideri, Vietnam'a gitmek üzere ünlü yeşil treniyle yola çıktı bile.

SingapurNükleer SilahsızlanmaDevlet BaşkanıKuzey KoreDonald Trump


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