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Tacizcisine kurşun yağdırdı!

Artvin’in Arhavi ilçesinde bir kadın, kendisini taciz ettiği iddiasıyla daha önceden şikayetçi olduğu şahsı karşılaştığı pazar yerinde tabancayla ateş ederek öldürdü.

3. Sayfa / 23 Şubat 2019 Cumartesi 19:57
Tacizcisine kurşun yağdırdı!
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Olay Arhavi ilçesinde bugün pazar yerinde meydana geldi. Nurten İslam (41), kendisini daha önceden taciz ettiği iddiasıyla hakkında şikayetçi olduğu Engin Şahin'le (49) pazar yerinde karşılaştı. Nurten İslam, daha sonra çantasından çıkarttığı tabanca ile Engin Şahin'i vücudunun çeşitli yerlerinden ateş ederek ağır yaralarken, yaralı şahıs olay yerine çağrılan ambulansla Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Engin Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken şüpheli Nurten İslam, olay sonrası sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Nurten İslam'a silah doğrultarak çantasına koyduğu silahı yere bırakmasını isterken Nurten İslam daha sonra çantayı polislere teslim ederek gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak : İHA

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