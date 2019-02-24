Suriye'de DEAŞ'tan kalan mayın patladı!

Suriye'nin orta kesiminde terör örgütü DEAŞ'tan kalan bir mayın patladı.



Resim haber ajansı SANA, Selamiye kasabasındaki bir kaymoneti havaya uçuran patlamada 24 kişinin öldüğünü bildiriyor.



Tıklım tıklım dolu kamyonet, işçileri taşıyordu.



İç savaş ülkesi Suriye'de kontrol ettiği toprakların neredeyse tamamını kaybeden DEAŞ, bir dönem Selamiye kasabasını da elinde tutuyordu.



Aynı kasabaya yakın bir noktada bu ay başında meydana gelen patlamada da yedi kişi ölmüştü.